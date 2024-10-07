قصف حيفا وطبريا.. ملخص عمليات حزب الله يوم الأحد (فيديو)

أعلن حزب الله قصف مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي قبالة الحدود.

وأعلن الحزب، منتصف الليل، قصف “قاعدة الكرمل”، جنوب مدينة حيفا، و”قاعدة نيمرا” (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية.

وفيما يلي أهم العمليات التي أعلن حزب الله تنفيذها يوم الأحد:

استهداف ‏قوة إسرائيلية بقذائف ‏المدفعية لدى محاولتها التسلل باتجاه “خلة شعيب”، في خراج بلدة بليدا، مما أوقع إصابات في القوة وأجبرها على التراجع.

استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة “المنارة” بصلية صاروخية.

استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في مستوطنة “المنارة” ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة.

استهداف القوات الإسرائيلية أثناء محاولة إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستوطنة “المنارة” بصلية صاروخية.

استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في مستوطنة “شلومي” بصلية ‏صاروخية.

استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في مستوطنة “مرغليوت” بصلية ‏صاروخية.

استهداف موقع “حدب يارين” بالأسلحة الصاروخية.

استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في “خلة شعيب”، شرقي بلدة بليدا، بقذائف ‏المدفعية.

استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في مستوطنة “برعام” بصلية صاروخية.

شن هجوم جوي ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) للصيانة والتأهيل جنوب مدينة حيفا.

شن هجوم جوي ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها.

استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة “معالوت ترشيحا” بصلية صاروخية.

استهداف مدينة صفد بصلية صاروخية.

للجنود الإسرائيليين في مستوطنة “كفر جلعادي” بصلية صاروخية.

استهداف مستوطنة “كرمئيل” بصلية صاروخية.