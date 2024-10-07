ليلة 7 أكتوبر.. سقوط صواريخ من حزب الله على حيفا وطبريا وسقوط جرحى (فيديو)

وثقت عدة كاميرات مراقبة لحظات سقوط صواريخ أطلقها “حزب الله” من لبنان على مدينة حيفا، شمالي إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان، بغد منتصف الليل، إنه قصف قاعدة الكرمل، جنوبي حيفا “بصلية من صواريخ فادي 1)”.

وأضاف بيان حزب الله أن القصف يأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني”.

وأكد البيان أن قوات الحزب “ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه”.

وقال حزب الله في بيان آخر إنه قصف قاعدة نيمرا، إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية، غرب طبريا بصلية صاروخية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 6 أصيبوا بجراح مختلفة جراء سقوط الصواريخ.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن فتى (13 عاما) تعرض لإصابة خطيرة جراء إطلاق صاروخ من لبنان نحو طبريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق 15 عملية لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو الكرمل وسط مدينة حيفا، مضيفا أنه اعترض بعضها.

ويأتي القصف بالتزام مع ذكرى هجوم “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.