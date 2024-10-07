مئات العمليات.. سرايا القدس تنشر حصيلة معاركها العسكرية خلال عام من طوفان الأقصى

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعا مصوّرا (فيديو) يرصد حصاد العمليات العسكرية التي نفذتها الحركة في قطاع غزة خلال عام من معركة “طوفان الأقصى”.

وقبل عام، وبالتحديد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت فصائل المقاومة الفلسطينية هجومًا على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة.

وقالت سرايا القدس إن المجموع الكلي للعمليات العسكرية على مدار العام بلغ 1969عملية، من بينها 291 عملية في شمال غزة، و594 في مدينة غزة، و209 في المنطقة الوسطى، و420 في خان يونس، و291 في رفح.

وفي افتتاح معركة طوفان الأقصى، أي في صباح 7 أكتوبر، نفذت سرايا القدس 7 عمليات اقتحام لغلاف غزة، قائلة إنها حققت خلالها عمليات “قتل وأسر لجنود العدو والمغتصبين الصهاينة”.

ونفذت سرايا القدس 465 رشقة صاروخية، و648 من رمايات الهاون، بالإضافة لـ303 مهمة عسكرية استخدمت فيها أسلحة الدرع والأفراد كقذائف التاندوم والمولوتكا والآر بي جي.

واستخدمت سرايا القدس 34 عبوة برميلية متفجرة، و47 عملية تفجير بعبوات ثاقب، و10 عبوات من عبوات العمل “الفدائي”، و11 مهمة باستهداف عبوات أبابيل المقذوفة، و7 مهمات استهداف بقنابل برق المقذوفة.

وقالت إنها نفذت 50 عملية قنص، وأسقطت 55 مسيرة إسرائيلية، فيما نفذ سلاح الدفاع الجوي 4 مهمات، و15 مهمة استحكام مدفعي وصاروخي، و179 كمين واشتباك.

وأشارت إلى أن أنها نفذت 134 عملية مشتركة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.