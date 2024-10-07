مشاهد لتفجير آليات إسرائيلية واشتباكات بين سرايا القدس والاحتلال في طولكرم (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.

وعرض المقطع، الذي نشرته سرايا القدس مساء الاثنين، لتفجير عبوتين ناسفتين في “محور شارع نابلس” بمخيم نور شمس، وتفجير جيب بعبوة ناسفة في “محور الشاهد” بمدينة طولكرم.

وعرض المقطع لتفجير جرافة في “محور شارع نابلس” في مخيم نور شمس، وأعلنت سرايا القدس في بيان سابق أنها فجرت عبوة (المجد 1) شديدة الانفجار معدة مسبقًا في جرافة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس محور شارع نابلس وإصابتها بشكل مباشر.

وذكرت في بيان منفصل أن مقاتليها في وحدة القنص تمكنوا “من استهداف أحد الجنود المتمركزين جوار الجرافة المعطوبة في محور شارع نابلس أثناء سحب الجرافة المستهدفة”.

وعرض المقطع المصوّر تفجير خط سير قوات الاحتلال المتوغلة في محور “دوار الشهيد سيف أبو لبدة” بمخيم نور شمس.

وأعلنت سرايا القدس في بيان سابق أن مقاتليها في وحدة الهندسة فجروا عبوة (العُمدة 1) شديدة الانفجار في جرافة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من نوع (دي 9) في مخيم نور شمس محور دوار الشهيد سيف ابو لبدة، مؤكدة أنها خرجت من الخدمة.

وذكرت في بيان منفصل أن مقاتليها في وحدة القنص تمكنوا من “استهداف قناصة الاحتلال الموجودة في أحراش مخيم نور شمس محققين إصابة مباشرة”.

واقتحمت آليات وجرافات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيم نور شمس من محاور عدة منذ منتصف الليلة الماضية.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه المدينة، اليوم الاثنين.