مع ذكرى 7 أكتوبر.. مظلات شراعية تثير ذعر سكان شمالي إسرائيل

أبلغ سكان من شمال إسرائيل، مساء الاثنين، عن مظلات شراعية تحلق في سماء المنطقة، بينما طلبت منهم السلطات التزام منازلهم، ما أثار ذعرا بين الإسرائيليين.

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية “إسرائيليون يبلغون عن مظلات شراعية في الشمال وطلب من سكان منطقة ميرون (في الجليل الأعلى) التزام منازلهم”.

من جانبها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية “رصد مظلات شراعية في الجليل، وطُلب من السكان عزل أنفسهم في منازلهم”.

ولاحقا، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن “المظلات التي شوهدت على الحدود الشمالية هي عتاد أنزِل جوا لقواتنا في لبنان، ولا يوجد حدث أمني”.

وفي 7 أكتوبر، نفذت حماس عملية “طوفان الأقصى” بمهاجمة قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، واستخدمت الحركة في الهجوم محركات طيران مظلية لأول مرة للهجوم على مواقع إسرائيلية.

بدروها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن “مشاهدة الإسرائيليين للمظلات، ذكرتهم بصور مماثلة لمقاتلي حماس في 7 أكتوبر، عندما تسللوا جوا إلى إسرائيل”.

وأضافت أن الذعر تزايد بعد تواتر أنباء على الإنترنت تفيد بأن مقاتلين من حزب الله حاولوا التسلل عبر الحدود إلى إسرائيل.

يأتي ذلك وسط أجواء خوف وقلق في مناطق عدة بإسرائيل، مع انطلاق صفارات الإنذار لدى تجمع آلاف الإسرائيليين في مناطق متفرقة وسط البلاد لإحياء فعاليات الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.