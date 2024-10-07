100 قرية حتى الآن.. إسرائيل تنذر مواطني 25 قرية في جنوب لبنان بإخلائها

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين بـ25 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم حتى إشعار آخر؛ ما يرفع عدد القرى التي أنذر بإخلائها خلال أيام إلى أكثر من 100 قرية.

وحدد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، القرى المستهدفة وهي: صربين، مروحين، شيحين، أم التوت، أم توته، بستان، الزلوطية، يارين، الضهرية، مطمورة، الجبّين، طير حرفا، أبو شاش. وكذلك: علما الشعب، الناقورة، عين شمع ورأس الباضة، مجدل زون، المنصوري، المقصبة، مزرعة بيوت السياد، السماعية، رشيدية، عين بعال، البازورية، والحنيّة.

وقال أدرعي: “يجب عليكم إخلاء منازلكم والتحرك فورا شمالي نهر الأولي، وهو آخر نقطة في جنوب لبنان”.

ولم يحدد أدرعي تاريخا لعودة السكان إلى منازلهم، إذ قال “ممنوع عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم للخطر. سوف نخبركم متى عليكم العودة عندما يحين الوقت لذلك”.

ومنذ إعلان تل أبيب مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء توغل بري في جنوب لبنان، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 100 قرية في جنوب لبنان بإخلائها.

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: صربين, مروحين, شيحين,ام التوت, ام توته, بستان, الزلوطية, يارين, الضهرية, مطمورة, الجبّين, طير حرفا, أبو شاش, علما الشعب, الناقورة, عين شمع وراس الباضة, مجدل زون, المنصوري, المقصبة, مزرعة بيوت السياد, السماعية, رشيدية, عين… pic.twitter.com/lXsqk0TiWQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024

استشهاد 10 رجال إطفاء

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في لبنان استشهاد 10 رجال إطفاء في حصيلة أولية لـمجزرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، جراء غارة على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت بجنوب البلاد.

وذكر بيان للوزارة أن غارة معادية همجية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت (بمحافظة النبطية) أدت إلى مجزرة لرجال إطفاء.

وأوضحت أن رجال الإطفاء كانوا موجودين في مبنى الاتحاد، استعدادا للانطلاق في مهماتهم الإنقاذية، دون تحديد وجهتهم.

ووصفت الوزارة الغارة بأنها همجية و”جريمة حرب يضيفها العدو الإسرائيلي إلى سجله الإجرامي الحافل المتمادي، ضد رجال الإطفاء والإسعاف في جنوب لبنان”.

وقالت إن “الجيش الإسرائيلي يظهر بهذه الجريمة عنفا ولاإنسانية لا مثيل لهما باستهدافه أشخاصا يقومون بمهمات إنسانية وإنقاذية بعيدة كل البعد عما تتطلبه ميادين القتال”.

وأدت الغارة إلى مقتل 10 من رجال الإطفاء في حصيلة أولية مع تواصل رفع الأنقاض من المبنى الذي تعرض لدمار كبير.

وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 10 من رجال الإطفاء جراء استهداف العدو الإسرائيلي مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت #الجزيرة_مباشر #لبنان pic.twitter.com/PLzsHJ05Ze — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2024

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انضمام الفرقة 91 العسكرية إلى الفرقتين 98 و36 في جنوب لبنان، وهو ما قد يشير إلى محاولة توسيع نطاق التوغل البري.

وخلال الأيام الماضية، أعلن حزب الله أكثر من مرة تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التوغل من نقاط مختلفة إلى جنوب لبنان؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية، إضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2083 شهيدا و9869 مصابا منذ بدء العدوان.