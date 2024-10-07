17.9 مليار دولار على الأقل مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

أظهرت دراسة أمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أنفقت ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

جاء ذلك في تقرير نشرته أسوشيتد برس، عن دراسة أعدها برنامج تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية.

وأورد التقرير أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغا قياسيا لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة قبل عام.

وقال الباحثون إن 4.86 مليارات دولار إضافية ذهبت إلى تكثيف العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأضافوا: “ويشمل ذلك تكاليف الحملة التي تقودها البحرية الأمريكية لقمع ضربات الشحن التجاري من قبل الحوثيين في اليمن، الذين يقولون إنهم ينفذونها تضامنا مع حماس”.

قنابل خارقة وذخائر

وكانت معظم الأسلحة الأمريكية التي تم تسليمها ذخائر، من قذائف المدفعية إلى القنابل الخارقة للتحصينات التي تزن 2000 رطل والقنابل الموجهة بدقة.

وأشار التقرير إلى أن هناك نفقات تتجاوز 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية القبة الحديدية ومقلاع داود والبنادق ووقود الطائرات.

ولفت التقرير إلى أنه على عكس المساعدات العسكرية الأمريكية الموثقة علنا لأوكرانيا، كان من المستحيل الحصول على التفاصيل الكاملة لما شحنته الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لذا فإن مبلغ 17.9 مليار دولار لهذا العام هو رقم جزئي، كما يقول الباحثون، وفق أسوشيتد برس.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في إبريل/نيسان الماضي على مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.

وتحل اليوم الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.