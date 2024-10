الأمم المتحدة: عام من الحرب الوحشية أحال غزة إلى مقبرة لعشرات آلاف الفلسطينيين

وصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الحرب الإسرائيلية التي شنتها على غزة منذ عام بأنها وحشية، وحولت قطاع غزة إلى مقبرة وبحرا من الأنقاض.

وقال لازاريني، على منصة إكس بمناسبة الذكرى الأولى للحرب في غزة “لقد حولت 12 شهرا من الحرب الوحشية قطاع غزة إلى بحر غير محدد المعالم من الأنقاض، وإلى مقبرة لعشرات الآلاف من الأشخاص، من بينهم عدد كبير جدا من الأطفال”.

وأضاف لازاريني “مرّ عام، ولا يمرّ يوم دون أن تتعرض العائلات في غزة لمعاناة لا توصف، حيث أصبح التهجير القسري والمرض والجوع والموت هو الوضع اليومي لمليوني شخص محاصرين في جيب محاصر ومدمر بالقنابل”.

وأشار لازاريني إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررا وقال “بالإضافة إلى القتل والإصابة، فإن كل طفل في غزة يعاني من صدمات نفسية، والعديد منهم يعانون من جروح غير مرئية ستبقى مدى الحياة.. أكثر من 650 ألف طفل يخسرون عاما آخر من التعليم”.

وأضاف قائلا “بدلا من أن يكونوا في الفصول الدراسية، يتحركون فوق الأنقاض في يأس وخوف” وقال إن الشرق الأوسط “يغرق أكثر في الصراع والقتل والرعب المطلق “.

من جانبها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، إن ما يجري في قطاع غزة من هجمات وجرائم إسرائيلية “إرهاب نفسي وجزء من خطة إبادة جماعية”.

