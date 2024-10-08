السودان يكشف موقفه من استقبال السنوار وقادة حماس

نفت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، التقارير التي ادعت موافقة السودان علي استقبال قادة حماس في إطار صفقة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان إن “حكومة السودان لا صلة لها من قريب أو بعيد بما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في الخامس من أكتوبر الحالي بأن إسرائيل تفكر في نفي قادة حركة حماس إلى السودان”.

واعتبرت الخارجية السودانية، أن الزج باسم السودان في هذا الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للإساءة إليه وصرف الانتباه عن ما يتعرض له من عدوان خارجي تدعمه دوائر إقليمية معروفة، وفقاً للبيان.

وقبل أيام، نشرت صحيفة هآرتس قال إن “هناك أفكارا جديدة متداولة لوقف إطلاق النار تقضي بخروج قادة حركة حماس وجميع مقاتليها بشكل آمن من غزة إلى السودان”.

وأضاف التقرير أن “إحدى الأفكار تقترح انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع مقابل خروج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان حيث ستحصل على مكاسب مالية وسياسية”.

ويعاني السودان من حرب داخلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل/نيسان 2023، خلّفت آلاف القتلى والجرحى وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

من جانبها، تؤكد حركة حماس على موقفها الرافض لمغادرة القطاع، وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جهاد طه، في وقت سابق، إن يحيى السنوار وقادة المقاومة لن يتركوا أرض المعركة.