اللحظات الأولى لغارة إسرائيلية استهدفت مبنى في دمشق (فيديو)

قُتل 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال، اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دمشق، على ما أفادت وزارة الدفاع السورية فيما اعتبرته مجرد “حصيلة أولية” للهجوم.

وقالت وزارة الدفاع “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بـ3 صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية” مع استمرار العمل “لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، يظهر لحظة استهداف البناية التي تقع في منطقة تضم مقار أمنية وبعثات دبلوماسية.

وأفادت وكالة‌ أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا” أن المبنى المستهدف من قبل إسرائيل في حي المزة بدمشق يقع قرب السفارة الإيراني.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف “معادية” في محيط دمشق.

ونشرت الوكالة عبر منصة تلغرام صورا تظهر آثار القصف الإسرائيلي وأعمدة الدخان المتصاعدة من المبنى المستهدف.