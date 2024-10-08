اللحظات الأولى لغارة إسرائيلية استهدفت مبنى في دمشق (فيديو)

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (رسمية)، اليوم الثلاثاء، أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة المزة غربي العاصمة دمشق.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، يظهر لحظة استهداف البناية التي تقع في منطقة تضم مقار أمنية وبعثات دبلوماسية.

وقال مراسل وكالة الأنباء السورية إن التقارير الأولية أشارت إلى أن الغارة تسببت في سقوط إصابات بين المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف “معادية” في محيط دمشق.