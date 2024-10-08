“اللهم سدد”.. سرايا القدس تقصف عسقلان وتدك تحشدات إسرائيلية في جباليا (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من قصفها برشقة صاروخية عددا من المواقع الإسرائيلية قالت إنها “في جنوب مدينة عسقلان المحتلة”، فيما ردد مقاتلو المقاومة “اللهم سدد.. اللهم سدد”.

كما أظهرت المشاهد استهداف التحشدات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في مخيم جباليا بقذائف الهاون. وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة للمقاومة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

ومن جانبها أفادت القناة “13” الإسرائيلية برصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة في اتجاه جنوبي عسقلان.

كما اعترف جيش الاحتلال، الأحد، بمقتل جندي إسرائيلي متأثراً بجروح سابقة، أُصيب بها في قطاع غزّة ، بالإضافة إلى تسجيل عدة إصابات في صفوف جنوده، في معارك القطاع.