بسبب منشور.. إجراء فرنسي ضد نجل أسامة بن لادن

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو ترحيل أحد أبناء مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من البلاد ومنعه من العودة إليها.

واتهمت السلطات الفرنسية عمر أسامة بن لادن بنشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت “تمجد الإرهاب”.

وعاش عمر لسنوات في إحدى بلدات منطقة نورماندي يرسم المناظر الطبيعية.

أمر ترحيل

وقال ريتايو إنه وقّع على أمر بمنع عمر بن لادن من دخول فرنسا بعد ترحيله في وقت سابق، دون أي ذكر تفاصيل عن موعد ترحيله أو البلد الذي أرسل إليه.

وأضاف عبر منصة إكس “السيد بن لادن، الذي كان يعيش في إقليم أورن منذ سنوات عدة بوصفه زوجًا لمواطنة بريطانية، نشر تعليقات على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي في 2023 تمجد الإرهاب”.

وتابع قائلًا “ينص الحظر الإداري أيضا على عدم السماح للسيد بن لادن بالعودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب”.

وذكرت صحيفة (لو بابليكاتور ليبر) الأسبوعية المحلية أن بن لادن لفت أنظار السلطات الفرنسية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى ميلاد والده الذي اغتيل في غارة أمريكية على مقر إقامته في أفغانستان عام 2011.

وولد عمر بن لادن في السعودية، وانتقل إلى العيش مع والده في السودان عندما بلغ من العمر 10 سنوات، وبعد 4 سنوات انتقل معه إلى أفغانستان.

وبعد 5 سنوات من العيش في أفغانستان ترك عمر والده في الـ19من عمره ليبدأ حياة جديدة تنقّل خلالها بين عدد من الدول العربية، ليصل سنة 2016 إلى فرنسا ويستقر في منطقة نورماندي.