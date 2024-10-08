بصواريخ الأرقب.. “المقاومة الإسلامية” في العراق تضرب أهدافا عسكرية داخل إسرائيل (فيديو)

نشرت “المقاومة الإسلامية” في العراق مشاهد توثق إطلاق صواريخ الأرقب والطائرات المسيرة قالت إنها “باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأظهرت المشاهد إطلاق عناصر المقاومة عددًا من المسيّرات وصواريخ الأرقب (كروز مطوّر) باتجاه الأهداف المرصودة.

وأعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيّرة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وعلى أهداف في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولا تُعلق إسرائيل رسميا على الهجمات التي تعلن الفصائل العراقية المسلحة مسؤوليتها عنها.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء. كما أدت هذه الحرب إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وتدهور كبير في البنية التحتية والممتلكات، فيما تواجه تل أبيب اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.