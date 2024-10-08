بصورة “أبو عبيدة” وتحذيرات من تصعيد قادم.. قراصنة يخترقون مواقع رياضية إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة عدة مواقع رياضية إسرائيلية بهجوم سيبراني، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إذ اخترق قراصنة مواقع لأندية رياضية بارزة واتحادات كرة السلة وكرة اليد والسباحة، ووضعوا صورة للمتحدث باسم كتائب القسام، “أبو عبيدة”.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن هذا الاختراق وقع في اليوم الذي يحيي فيه الإسرائيليون ذكرى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتضمن الهجوم السيبراني استهداف مواقع مثل الموقع الرسمي لأندية (مكابي تل أبيب) و(هبوعيل تل أبيب) في كرة السلة، و(مكابي ريشون لتسيون) و(هبوعيل بئر السبع) في كرة القدم، إضافة إلى اتحادات رياضية أخرى.

وظهرت على الصفحات الرئيسية لبعض هذه المواقع، صورة لـ”أبو عبيدة” مع خلفية للمسجد الأقصى، وعبارات مثل “غزة إلى الأبد” و”الحرب بدأت فاستعدوا”.

استجابة لدعوة القسام

ورغم أن القناة أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد حجم الضرر الناتج عن هذا الاختراق، فإن المواقع المخترقة قد أُزيلت مؤقتًا من الخادم.

وكان أبو عبيدة قد دعا، في وقت سابق أمس، إلى شن هجمات إلكترونية واسعة النطاق على إسرائيل، خلال خطاب متلفز ألقاه بمناسبة مرور عام على معركة “طوفان الأقصى” التي بدأت في 7 أكتوبر.

وبحلول ذلك اليوم، كانت قد مرت سنة على الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على غزة، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 139 ألف فلسطيني، وفقدان أكثر من 10 آلاف آخرين، وسط دمار هائل وأزمة إنسانية متفاقمة.