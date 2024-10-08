بن غفير يتفاخر باعتقال وتعصيب أعين معلمة من الجليل “احتفلت” بذكرى 7 أكتوبر (فيديو)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، المعلمة إنتصار حجازي من مدينة طمرة بالجليل الغربي شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة بتهمة الاحتفال بذكرى “7 أكتوبر”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت الليلة الماضية مربّية من طمرة في الـ41 من العمر بشبهة نشر شريط فيديو مع مظاهر الفرحة إزاء أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بالتزامن مع مرور عام عليها.

“مظاهر فرحة”

وذكرت الهيئة أن “المعلمة ظهرت وهي ترقص في مدرسة بالناصرة على مرأى من المارة على نغم أغنية فرحة”.

وجاء في بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة الاحتلال لواء الشّمال “ألقي القبض اللّيلة على عاملة في مجال التّربية والتّعليم من الشّمال ضمن نشاط شرطة الشّمال والتي قامت برفع وتحميل فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعيّ مع تشغيل أغنية في الخلفية مكتوب عليها (another good time)، يعبّر عن فرحة بما حدث بتاريخ 07/10/2023”.

אשת חינוך מהצפון נעצרה לחקירה לאחר שהעלתה לרשתות החברתיות סרטון שבו היא רוקדת לצלילי שיר הכולל את המילים “Another good time” – זאת כגילוי שמחה לטבח שבעה באוקטובר (אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/6JiAB0Ev9O — כאן חדשות (@kann_news) October 8, 2024

مداهمة منزل المعلمة

وأشار البيان إلى أن الشرطة داهمت منزل المعلمة وألقت القبض عليها للتحقيق في مركز الشرطة في الناصرة، وأنه سيتمّ تقديمها إلى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب تمديد توقيفها.

من جانبه، تباهى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالقبض على المعلمة الفلسطينية وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس “قامت معلمة من إحدى مدارس الناصرة، أمس، بتحميل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترقص على أغنية Good Times على خلفية 7 أكتوبر”.

وتابع “أرسلت الفيديو إلى فريق مكافحة التحريض في الشبكة التي أنشأتها في إسرائيل وعلى الفور أوقفتها الشرطة في منزلها بطمرة. لا تسامح مع التحريض وداعمي الإرهاب!”.

מורה מבי”ס בנצרת העלתה אתמול לרשתות החברתיות תיעוד כשהיא רוקדת לצלילי השיר זמנים טובים על רקע התאריך 7.10.23 העברתי את התיעוד לצוות לטיפול בהסתות ברשת שהקמתי במשטרת ישראל, והיא נעצרה מיידית בביתה שבטמרה.

אפס סובלנות להסתה ולתומכי טרור! pic.twitter.com/8kvTVryQsH — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 8, 2024

وفي صباح السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت حماس بدء معركتها الكبرى ضد الاحتلال، بمشاركة بقية الفصائل الفلسطينية، وذلك ردًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشمل “الطوفان” هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللًا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة عبر السياج الحدودي وعبر وحدات الضفادع البشرية من البحر، إضافة إلى مظليين من فوج “الصقر” التابع لكتائب القسام، وأسْر مئات الإسرائيليين. ويعد الطوفان أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.

وفي مساء اليوم ذاته، شنّت إسرائيل حربًا مدمرة على القطاع المحاصر خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء.