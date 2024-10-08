جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق حفره حزب الله باتجاه إسرائيل (فيديو)
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه عثر على نفق “تم تحييده” يبلغ طوله نحو 25 مترا يمتد من لبنان إلى داخل إسرائيل.
وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أن النفق “يمتد تحت السياج الحدودي لمسافة نحو 10 أمتار إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”. وأضاف “اكتشفناه قبل بضعة أشهر”.
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وذكر جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة إكس أنه عثر على نفق لـ حزب الله يمتد من منطقة مروحين (قضاء صور جنوبي لبنان) لنحو 10 أمتار إلى داخل أراضي دولة إسرائيل بالقرب من موشاف زرعيت بالجليل الغربي، مشيرا إلى عدم وجود فتحة خروج للنفق في إسرائيل.
ووفق الجيش الإسرائيلي، كان النفق تحت السيطرة العملياتية الكاملة لحين وصول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة لمنع استخدامه، على حد زعمه.
وأضاف: “في هذه المرحلة، وباستثناء هذا النفق، ليس من المعروف وجود أنفاق إضافية تعبر من لبنان إلى إسرائيل”.
وتابع: “يواصل الجيش العملية البرية والغارات الجوية في جنوب لبنان، ويعمل على إضعاف واستهداف قدرات حزب الله من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان”.
وحتى الآن، لم يعلق حزب الله على بيان جيش الاحتلال.