حزب الله يضرب قاعدة استخبارات قرب تل أبيب وإسرائيل تبدأ عملية جديدة في لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية، في حين تجددت الغارات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء على الضاحية الجنوبية من بيروت.

وقال الحزب في بيان عبر قناته على تليغرام “في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًّا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني نفّذت المقاومة الإسلامية عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب”.

وفي عدة بيانات أعلن الحزب اليوم الثلاثاء تنفيذه العمليات التالية:

قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة شلومي بصلية ‏صاروخية.‏

قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة حانيتا بصلية ‏صاروخية.‏

قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.

قصف مربض مدفعية ‌‏إسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية.

قصف مربض مدفعية ‌‏إسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية.

قصف تجمع لِقوات إسرائيلية في محيط مستوطنة يرؤون بصلية صاروخية.

إسرائيل تعلن بدء عملية جديدة وتستدعي فرقة إضافية

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عمليات برية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، موسعًا بذلك توغله في منطقة جديدة بعد عام من بدء تبادل إطلاق النار مع حزب الله، ووسط مناشدات من الأمم المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال الجيش إنه شنّ غارات تستهدف حزب الله في جنوب غرب لبنان، ووسّع عملياته البرية بعد نشر قوات إضافية.

הורחב התמרון בדרום לבנון: צה”ל הודיע כי אוגדה רביעית הצטרפה לפעילות, והיא הראשונה שתפעל בגזרה המערבית@_Gitsis_ pic.twitter.com/Xl58zD5oL8 — גלצ (@GLZRadio) October 8, 2024

وأضاف في بيان “يوم أمس (الاثنين) بدأت الفرقة 146 -وهي أول فرقة احتياط يتم تفعيلها داخل لبنان- عمليات محدودة ومركّزة ضد أهداف وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب غرب لبنان”.

كما أعلن الجيش في بيان منفصل “تصفية” سهيل حسين حسيني -رئيس منظومة الأركان بحزب الله- بغارة جوية استهدفت إحدى مناطق بيروت أمس، ولم يصدر أي تعليق على ذلك من حزب الله.

صواريخ اتجاه تل أبيب

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الاثنين، أن 5 صواريخ أُطلقت من لبنان اتجاه منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، سقط بعضها في منطقة مفتوحة، وجرى اعتراض الصواريخ الأخرى.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن حريقا اندلع في مقبرة سيغولا في مدينة بيتح تكفا، نتيجة سقوط شظايا صاروخ أُطلق من لبنان تم اعتراضه.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت مدنًا وقرًى حتى العاصمة بيروت، إضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.