حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف قاعدتي الكرمل والـ7200 جنوب حيفا بصواريخ ومسيّرات (فيديو)

أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدتي الكرمل والـ7200 جنوب مدينة حيفا المحتلة بـ”صليات صاروخية ومسيّرات انقضاضيّة”.

وأظهر مقطع فيديو نشره حزب الله، اليوم الثلاثاء، عملية استهداف القاعدتين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأظهرت المشاهد التي التقطتها كاميرا المستوطنين تصاعد أعمدة الدخان جراء استهداف القاعدتين.

في السياق، أعلن حزب الله مهاجمة تجمعين لقوات في مستوطنتين بشمالي إسرائيل مستخدما صواريخ وطائرات مسيّرة.

وذكر الحزب، في بيانين، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود في مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل بأسلحة صاروخية، واستهدفوا تجمعا لقوات في مستوطنة يعرا (شمال) بـسرب من مسيرات انقضاضية.

تعليق الدراسة في حيفا

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تعليق الدراسة في منطقة خليج حيفا شمالي البلاد، بعد رشقة صاروخية من لبنان هي الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال الجيش إن عددها تجاوز الـ85 صاروخا، على منطقة حيفا والكريوت (الخليج) شمالي إسرائيل.

وأعقب حزب الله هذه الرشقة بأخرى، حيث أطلق 20 صاروخا على المنطقة ذاتها.

وأسفر القصف عن أضرار كبيرة في البنى التحتية والمنازل، وإصابة شخصين بجروح من خفيفة إلى متوسطة جراء سقوط شظايا، فضلا عن تفشي حالة من الهلع بين السكان، وَفق إعلام إسرائيلي.

وقالت شركة الكهرباء في خليج حليفا، إنه نتيجة للقصف الصاروخي على منطقة الكريوت، لحقت أضرار بشبكة الكهرباء في 3 مواقع في كريات يام وكريات موتسكين

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: كجزء من التغييرات، ستنتقل منطقة الخليج (كريات آتا، وكريات بياليك، وكريات يام، وكريات موتسكين) من مستوى النشاط الجزئي إلى مستوى النشاط المحدود، والذي لا يسمح بالأنشطة التعليمية.

ونشر الجيش خريطة التعليمات الجديدة لسكان المنطقة المذكورة التي تشمل تقليص التجمعات حتى 50 شخصا كحد أقصى في الأماكن المفتوحة و250 داخل المناطق المغلقة.

وتشمل السماح بالعمل فقط في الأماكن التي يمكن منها التوجه سريعا إلى المناطق المحمية والملاجئ كلما اقتضت الضرورة.

وتشمل التعليمات أيضا إغلاق الشواطئ العامة في المنطقة أمام الجمهور وتعليق الدراسة.