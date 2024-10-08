شاهد: فرار وذعر بين عشرات الإسرائيليين بسبب صواريخ حزب الله
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8/10/2024
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا يظهر حالة من الذعر والهلع بين عشرات المستوطنين الإسرائيليين أثناء اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان.
واظهر المقطع المصور فرار العشرات من المستوطنين في مستوطنة “بياليك” شمالي إسرائيل.
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وأفادت الشرطة الإسرائيلية بتضرر ممتلكات ومبان في مستوطنات “الكريوت” و “كريات يام” و “كريات موتسكين” نتيجة شظايا صواريخ أطلقت من لبنان.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد أفادت بسقوط 3 صواريخ من أصل 30 أطلقت من لبنان على منطقة “طبريا” من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق قولها.
وشددت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل القيود المفروضة على المدنيين في منطقة حيفا في أعقاب إطلاق حزب الله وابل من الصواريخ على إسرائيل.
المصدر : الجزيرة مباشر