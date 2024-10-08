“ضرباتنا مستمرة”.. شهداء الأقصى تستهدف جنود الاحتلال في نتساريم بقذائف الهاون (فيديو)

عرضت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، مشاهد تتضمن استهداف تموضع جنود الاحتلال على خط الإمداد في محور “نتساريم” بواسطة قذائف الهاون.

وأظهرت اللقطات دك رجال المقاومة المواقع الإسرائيلية بقذائف الهاون واحدة تلو الأخرى، فيما علق أحد رجال المقاومة قائلا “ما زالت ضرباتنا مستمرة ومازال قتالنا ماضيا”.

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، سمي على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل 2005 في مكانه.