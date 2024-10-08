طبيب فلسطيني يكشف انتهاكات جنسية تعرض لها الأسرى في سجن سدي تيمان (فيديو)

تعذيب ممنهج تعرض له الطبيب الفلسطيني المفرج عنه خالد السر،] في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب اعتقاله أثناء عمله بمستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، في مارس/آذار الماضي.

وكشف الطبيب عن أن العديد من الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لاعتداءات جنسية في سجن سدي تيمان الإسرائيلي.

وعقب إطلاق سراحه، تحدث السر للجزيرة مباشر قائلًا “في فبراير/شباط الماضي دخل الجيش الإسرائيلي خان يونس وحاصر مستشفى ناصر واعتقل 40 فردا من الكادر الطبي، وبقيت أنا مع زملائي والمتطوعين في المستشفى مع المرضى المحاصرين، لكن في مارس دخل الجيش وحاصر المستشفى من جديد، وخضعنا للتحقيق الميداني لمدة 5 أيام وبعدها رحلونا لسجون الاحتلال”.

وعن الانتهاكات التي تعرض لها في السجون الإسرائيلية قال الطبيب الفلسطيني “بداية الاعتقال كانت صعبة جدًا، ولم يكن هناك تفريق بين الموجودين في السجن، الكل سواسية من حيث الإهانة والإذلال، لأننا كنا في سجون تابعة للجيش الإسرائيلي، وكان عندهم حقد كبير تجاه الفلسطينيين بشكل عام”.

وتابع “عندما وصلت لسجن سدي تيمان في مارس وحتى يونيو/حزيران، عندما أغلق، تعرضنا خلال هذه الفترة لاعتداءات يومية، بل أنك لا تضمن أن تمسي وأنت بكامل أعضائك، ممكن كسرك أو الاعتداء عليك جسديًا أو جنسيًا”.

وأشار السر إلى أن العديد من الأسرى تعرضوا لاعتداءات جنسية في سجن سدي تيمان، مضيفا “سجن سدي تيمان ينقسم إلى 4 أقسام، وقسم (ب) معروف بقسم الجحيم بسبب أن كثير من الأسرى تعرضوا للاعتداء الجنسي فيه”.

وكشف الطبيب الغزّي، أن قسم (ج) في السجن ذاته كان يوجد به ضابط يسمي نفسه “أبو علي”، كان يغتصب الأسرى، موضحا “كان هذا الضابط أسبوعيًا، يأخذ أحد الأسرى وينهال عليه بالضرب هو وزملاؤه، وممكن أن يغتصبوه بالعصي والهراوات، فضلا عن الإهمال الطبي، الذي يتعرض له الأسرى بعد تكسيرهم والاعتداء عليهم، حيث يُتركون بدون أي علاج أو متابعة صحية”.