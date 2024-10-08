سياسة|لبنان

قطر تطلق جسرا جويا إلى لبنان ووصول فريق لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة (فيديو)

قطر قوات جوية
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8/10/2024

وصل فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم مساعدات وإغاثات إنسانية عاجلة.

وأعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر بدء تسيير جسر جوي إلى لبنان لنقل مساعدات إغاثية عاجلة.

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وقال الوزيرة القطرية في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن من المتوقع إرسال 10 طائرات شحن ضمن الجسر خلال الشهر الجاري محملة بالمواد الطبية والغذائية.

وأكدت لولوة الخاطر تضامن دولة قطر ودعمها للبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنيه.

وأدانت الوزيرة القطرية كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين ودعت إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار.

وقالت إنه ما كان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى وتوسع رقعة الصراع خارج إطار قطاع غزة لو كانت هناك وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وأعلن صندوق قطر للتنمية “إرسال 35 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم الشعب اللبناني الشقيق، عن طريق طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية”.

وأضاف الصندوق ان الطائرة الأولى حملت “مساعدات من صندوق قطر للتنمية فيما حملت الطائرة الثانية مساعدات من الصندوق بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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