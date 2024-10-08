قطر تطلق جسرا جويا إلى لبنان ووصول فريق لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة (فيديو)

وصل فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم مساعدات وإغاثات إنسانية عاجلة.

تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، باشر فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي ( لخويا ) في تقديم مساعدات وإغاثات إنسانية عاجلة الى لبنان الشقيق .

نجدد تضامننا الأخوي مع لبنان الشقيق تعبيراً عن موقفنا الراسخ في… pic.twitter.com/1xfIeEUV7M — خليفة بن حمد (@KHK) October 8, 2024

وأعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر بدء تسيير جسر جوي إلى لبنان لنقل مساعدات إغاثية عاجلة.

وقال الوزيرة القطرية في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن من المتوقع إرسال 10 طائرات شحن ضمن الجسر خلال الشهر الجاري محملة بالمواد الطبية والغذائية.

#لبنان_في_القلب 🇱🇧 تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر انطلق اليوم الجسر الجوي الإنساني من #قطر إلى #لبنان حاملا الدعم الطبي والغذائي والإنساني للوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية لمواجهة تداعيات الاعتداءات الوحشية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أكدنا خلال زيارة… pic.twitter.com/JzIvdywumT — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) October 8, 2024

وأكدت لولوة الخاطر تضامن دولة قطر ودعمها للبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنيه.

وأدانت الوزيرة القطرية كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين ودعت إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار.

وقالت إنه ما كان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى وتوسع رقعة الصراع خارج إطار قطاع غزة لو كانت هناك وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وأعلن صندوق قطر للتنمية “إرسال 35 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم الشعب اللبناني الشقيق، عن طريق طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية”.

وأضاف الصندوق ان الطائرة الأولى حملت “مساعدات من صندوق قطر للتنمية فيما حملت الطائرة الثانية مساعدات من الصندوق بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية”.