كيف لخص سفير فلسطين في لندن حسام زملط عاما من الحرب على غزة؟ (فيديو)

لخص السفير الفلسطيني في لندن، حسام زملط، عاما من الحرب على غزة بأنه “عام الإنكشاف وسقوط الأقنعة”، وذلك خلال حديثه في برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر.

وأوضح زملط أن هذا العام كشف حقيقة النظام الدولي، وخاصة الأنظمة الغربية، التي “ذهبت باتجاه طبيعتها المتحالفة مع جملة المشروع الاستعماري الإسرائيلي”.

وأضاف أن العالم بأسره أصبح على دراية بما يحدث في غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني تمكن من توثيق العدوان الإبادي ونشره للعالم بشكل غير مسبوق.

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن إسرائيل قامت على أساس التطهير العرقي منذ 76 عاما، مؤكدا أن هذه الممارسات مستمرة منذ 28 ألف يوم، وقال “لا يمكن أن يدعي أحد على وجه هذه البسيطة أنه لا يعرف” ما يحدث في فلسطين، خاصة بعد البطولة التي أظهرها الشعب الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية.

وأشار زملط إلى وجود تغيرات في الموقف الدولي بشأن الموقف من القضية الفلسطينية. .

تعليقًا على الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر.. سفير فلسطين لدى بريطانيا: عام الانكشاف وعام سقوط الأقنعة للمنظومة الدولية pic.twitter.com/evSomaer4w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2024

تقدم في الإعلام الغربي

وقال المسؤول الفلسطيني إن هناك تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في تغيير موقف الإعلام الغربي تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، وخاصة فيما يتعلق بالحرب المستمرة على قطاع غزة منذ عام.

وأوضح زملط في حديثه أن وسائل الإعلام الغربية كانت في بداية الأحداث منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل، مشيرًا إلى أن “الجهل وفقدان الذاكرة والضغوط الإسرائيلية كانت وراء تبني الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية في بداية الأحداث”، حيث كانت هذه الوسائل تنقل الرواية الإسرائيلية بشكل كامل دون تمحيص أو تدقيق.

وأكد السفير الفلسطيني أن هناك تحولًا إيجابيًا ملموسًا في التغطية الإعلامية مع مرور الوقت، مضيفًا أن هذا التحول جاء نتيجة عوامل عدة، أبرزها الضغط الشعبي البريطاني الذي مارس ضغوطًا كبيرة على وسائل الإعلام للتحقق من الحقائق وتقديم تغطية أكثر توازنًا، بالإضافة إلى تزايد الأدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، مما دفع وسائل الإعلام إلى تغيير نهجها في التغطية.

إفشال المخطط الإسرائيلي

وفي السياق، أشار زملط إلى أن الإعلام قد أفشل المخطط الإسرائيلي في “ارتكاب جرائمه في غزة تحت جنح الظلام”، مؤكدًا تزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة “مجرمي الحرب الإسرائيليين” لما ارتكبوه بحق المدنيين في غزة.

وفيما يتعلق بالموقف البريطاني، أكد السفير الفلسطيني أن “الحراك والضغط الشعبي في الشارع البريطاني أدى إلى تغير موقف لندن تجاه ما يحدث في غزة”، لكنه انتقد في الوقت ذاته موقف الحكومة البريطانية قائلا إنها “لا تزال تتملص من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يشجع إسرائيل في جرائمها”.