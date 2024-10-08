مصر تعيد تشغيل “أول قطار” في سيناء بعد توقف دام 50 عاما (فيديو)

شهدت مصر، أمس الاثنين، إعادة تشغيل أول قطار في سيناء بعد توقف دام 5 عقود.

جاء ذلك تزامنا مع الذكرى الـ51 لحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي حرّرت مصر بموجبها أراضي سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

بعد توقُّف 50 عاما

وأفادت وزارة النقل المصرية في بيان نشرته عبر صحفتها الرسمية بموقع فيسبوك، بأن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شهد تشغيل أول قطار في سيناء، بعد توقف 50 عامًا.

وقررت الوزارة استخدام القطار مجانًا خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وفق البيان.

وأوضحت أن “قطار التنمية” ينطلق في ربوع سيناء عبر خط الفردان/بئر العبد للسكك الحديدية بطول 100 كيلومتر، بعد الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيله واستعادة كفاءة محطاته.

وأشارت إلى أن تشغيل القطار يأتي كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا (شرق) بطول إجمالي حوالي 500 كيلومتر.

ممر لوجيستي

ولفتت وزارة النقل إلى أن القطار يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

وعقب الافتتاح، قال وزير النقل إن قطار التنمية سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة.

ولم توضح وزارة النقل المصرية، سبب توقف حركة القطار طوال المدة المذكورة في سيناء.