من منطقة توغل إسرائيلي.. حزب الله ينفذ أكبر هجوم صاروخي على حيفا (فيديو)

أطلق حزب الله، اليوم الثلاثاء، عشرات الصواريخ على مدينة حيفا ومحيطها شمال إسرائيل من منطقة يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه رصد إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان على خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الأوسط وجرت محاولات اعتراض.

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وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في 5 مواقع بمنطقة حيفا ومحيطها.

من جهته قال موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي إن القصف الكثيف من لبنان على حيفا تم من المناطق التي بدأ فيها الجيش عملياته بجنوب لبنان مساء أمس.

أضرار في شمال إسرائيل

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بإسرائيل أضرارا بممتلكات وتضرر مدرسة في كريات شموئيل ومناطق متفرقة نتيجة سقوط شظايا الصواريخ.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى عشرات الصواريخ في سماء مدينة حيفا ومحيطها مع محاولات الجيش الإسرائيلي اعتراضها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب، إن أضرارا لحقت بممتلكات ومبان في الكريوت وكريات يام وكريات موتسكين نتيجة سقوط شظايا صواريخ أطلقت من لبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 12 شخصًا بجروح وحالات هلع تم نقلهم إلى مستشفيي الكرمل ورمبام في حيفا.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إطلاق الصواريخ بدأ مباشرة بعد إنهاء نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كلمة متلفزة ظهر اليوم تحدث فيها عن وحدة المقاومة وموقفه من وقف إطلاق النار.

الهجوم الأكبر

وذكرت القناة، أن القصف على مستوطنة كريات يام كان الأعنف منذ بداية الحرب (في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس “إلحاقاً للتنبيهات التي تم تفعيلها في مناطق خليج حيفا والجليل الأعلى، فقد تم رصد نحو 20 صاروخا اجتازت من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها وتم رصد سقوط بعضها في المنطقة”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، وتوغل بري جنوب لبنان مخالفة بذلك تحذيرات دولية وقرارات أممية.