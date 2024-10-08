“مين بدّو يستشهد اليوم؟”.. جندي إسرائيلي يستفز أهالي كفر عقب في القدس المحتلة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي وهو يسخر ويستفز سكان بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر المنصات، ونشره “مركز معلومات وادي حلوة-القدس”، يظهر فيه مجموعة من جنود الاحتلال يشهرون بنادقهم خلال اقتحام بلدة كفر عقب أمس الاثنين.

وخلال الاقتحام، ينادي قائدهم “وينكم يا زلام كفر عقب؟ مين بدو يستشهد اليوم؟”.

اقتحامات مستمرة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها المستمر لمحيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. واعتقلت مساء أمس شابين واستولت على مزيد من المركبات، كما أصيب طفل (17 عاما) وشاب (21 عاما) بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم قلنديا، حسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الصحفي إسحاق الكسبة أثناء عمله داخل المخيم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء هذا الاعتداء.

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في البطن قبل قليل بمخيم قلنديا pic.twitter.com/iQRl4pNHvQ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 7, 2024

كما استولت قوات الاحتلال على عشرات من مركبات المواطنين في مخيم قلنديا وكفر عقب، واقتادتها إلى داخل الحاجز الاحتلالي المقام على مدخل المخيم.

مواجهات

ودارت مواجهات عنيفة في أزقة المخيم وأحياء بلدة كفر عقب، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت اتجاه المواطنين ومنازلهم، في حملة متواصلة استُشهد فيها طفل وأصيب 10 آخرون أمس الاثنين.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وسع عملياته بموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر عن 744 شهيدا، ونحو 6200 جريح.