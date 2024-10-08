نتنياهو يعلن اغتيال هاشم صفي الدين (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تمكنت من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين.

ويعتبر هذا أول تأكيد رسمي إسرائيلي لمقتل رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، والذي كان أبرز المرشحين لخلافة حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان مصدر أمني لبناني، قد أكد للجزيرة يوم السبت الماضي، أن حزب الله فقد الاتصال مع صفي الدين، بعد الضربات المكثفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وقال المصدر إن صفي الدين كان في مقر تحت الأرض عندما تم استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المريجة، مضيفا أن المسيرات الإسرائيلية تقصف فرق الإنقاذ لمنع وصولها للمنطقة المستهدفة.

وزعم نتنياهو، في كلمة نشرها على حساباته في مواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله “صار الآن أضعف مما كان عليه منذ سنوات طويلة”، مضيفا: “قمنا بتصفية نصر الله وخليفته وخليفة خليفته”، دون توضيح بشأن هوية خليفة هاشم صفي الدين.

وحرّض نتنياهو اللبنانيين على حزب الله قائلا: “هناك طريق أفضل للبنان ولا تتركوا الإرهابيين يدمرون دولتكم”.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل غارات عنيفة على لبنان أسفرت عن سقوط نحو ألفي شهيد وآلاف الجرحى ونزوح مئات الآلاف.

ولاحقا، توغلت إسرائيل بريا في جنوب لبنان، حيث تواجه مقاومة شرسة من مقاتلي حزب الله.

وإلى جانب التصدي للتوغل البري، يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ بوتيرة متصاعدة على المستوطنات في شمال إسرائيل.