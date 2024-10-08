100 صاروخ على إسرائيل مع نهاية خطاب نعيم قاسم.. ماذا قال عن المقاومة ووقف إطلاق النار؟ (شاهد)

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن قدرات المقاومة في لبنان لم تتأثر، مشيراً إلى أن “العدو الصهيوني يروج لأكاذيب حول تراجع تلك القدرات”. وأوضح أن جبهة لبنان قد استنزفت العدو مما أدى إلى خروج المستوطنين من مستوطناتهم بعشرات الآلاف.

“نؤيد وقف إطلاق النار ولكن”

وأضاف قاسم في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء “نؤيّد الحراك السياسي للرئيس نبيه بري تحت عنوان وقف إطلاق النار، ولا محل لأي نقاش قبل وقف إطلاق النار”.

وتابع “كلما طالت الحرب، تزداد أزمة إسرائيل، وعمليات المقاومة التي شهدناها في الأيام الأخيرة دليل على ذلك”. واعتبر أن إسرائيل تستهدف المدنيين كوسيلة للضغط، ومحاولة لإيجاد خلاف بين المقاومة واللبنانيين.

“لن ينجح أحد في الإيقاع بين صفوف المقاومة”

وشدد نائب الأمين العام على ثبات المقاومة ووحدتها، قائلاً “حزب الله وحركة أمل متحدون في وجه العدو، ولن ينجح أحد في الإيقاع بين صفوف المقاومة”. وأكد أن المقاتلين على الجبهة متماسكون، وأن إدارة الحزب تعمل بشكل منظم.

كما أشار إلى أن الانتخابات الداخلية للحزب ستتم وفق الآليات التنظيمية الصحيحة، معتبراً أن لبنان كان مستهدفاً منذ البداية وأن نتنياهو يسعى لإقامة شرق أوسط جديد.

“نحن ثابتون”

وتحدث عن الدور المشروع الذي يقوم به “المجاهدون من حماس والجهاد والشعب الفلسطيني”، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعتبر شريكة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وأضاف “لن نسمح للعدو وأمريكا والغرب بالضغط علينا؛ فنحن ثابتون”.

وفي ختام حديثه، وصف عملية “طوفان الأقصى” بأنها حدث استثنائي وبداية للتغيير في الشرق الأوسط عبر حضور المقاومة، مؤكداً أن المقاومة تمتد على جبهة طويلة تواجه الاحتلال.

100 صاروخ مع نهاية الخطاب

ومن جانبها، أفادت القناة (12) الإسرائيلية بتقديرات تشير إلى إطلاق نحو 100 صاروخ في هجمات عنيفة استهدفت مدينتي حيفا وكريات، وذلك عقب انتهاء خطاب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. وأشارت التقارير إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق التصعيد الأخير في المنطقة.

وبثت القناة الإسرائيلية مشاهد توثّق الأضرار الناجمة عن قصف كريات، وقالت إنه القصف الأقوى على حيفا منذ بداية الحرب.

وقال حزب الله في بيان إنه قصف ظهر اليوم مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة، وذلك “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.