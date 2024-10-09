إصابة منزل في صفد ومقبرة في حيفا.. حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل (فيديو)

أطلق حزب الله اللبناني وابلا كثيفا من الصواريخ صوب شمال إسرائيل اليوم الأربعاء، وسقط بعضها على مواقع في عدة مدن من بينها صفد وحيفا والجليل الغربي.

وأصابت أحد الصواريخ منزلًا في مدينة صفد شمالي إسرائيلي بشكل مباشر بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان صوب المدينة.

وأظهرت مشاهد متداولة، تدمير الصاروخ لأجزاء من المنزل واندلاع النيران فيه، وهرع الإسرائيليون المجاورون للمنزل إلى الشوارع.

وبالتزامن، دويت صافرات الإنذار في أكثر من 60 موقعًا شمال إسرائيلي عقب إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان، وفقًا لبيانات الجبهة الداخلية.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، إنه جرت عشرات الاعتراضات فوق مدينة صفد -تقع في منطقة الجليل- بعد تعرضها لوابل كثيف من الصواريخ أطلق من لبنان.

من جهته أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في أعقاب صافرات الإنذار التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى والجليل الغربي وجنوب هضبة الجولان، تم تحديد نحو 90 صاروخًا أطلق من لبنان.

على الجانب المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صفد برشقة صاروخية كبيرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قُتل إسرائيليان إثر سقوط صواريخ من لبنان على كريات شمونة شمالي إسرائيل، حسبما أعلنت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية، فيما أصيب 6 آخرون أحدهم بجروح خطرة في قصف على حيفا المدينة الأبرز في شمال إسرائيل.

وسقطت اليوم العديد من الصواريخ التي أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل، حيث وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط أحد الصواريخ على مقبرة في حيفا.

كما وثق إسرائيليون بكاميرا هوافتهم لحظة سقوط صواريخ على الشوارع الرئيسية.

وفي الجليل الغربي أيضًا سقط عدد من الصواريخ التي أطلقها حزب الله صباح اليوم.

وبالتزامن مع إعلان إسرائيلية عملية عسكرية في لبنان، وتصعيدها من العدوان والقصف على مدن لبنانية وخاصة بيروت، صعد حزب الله من عملياته، وشن منذ صباح الأربعاء 22 عملية ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.