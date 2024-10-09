إصابة منزل في صفد ومقبرة في حيفا.. حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على شمالي إسرائيل (فيديو)

أطلق حزب الله اللبناني وابلا كثيفا من الصواريخ صوب شمالي إسرائيل، اليوم الأربعاء، وسقط بعضها على مواقع في مدن عدة من بينها صفد وحيفا والجليل الغربي.

وأصاب أحد الصواريخ منزلًا في مدينة صفد شمالي إسرائيلي بشكل مباشر بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان صوب المدينة.

وأظهرت مشاهد متداولة تدمير الصاروخ لأجزاء من المنزل واندلاع النيران فيه، وهرع الإسرائيليون المجاورون للمنزل إلى الشوارع.

ودوّت صفارات الإنذار في أكثر من 60 موقعًا شمالي إسرائيل عقب إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان، وَفق بيانات الجبهة الداخلية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه جرت عشرات الاعتراضات فوق مدينة صفد -تقع في منطقة الجليل- بعد تعرضها لوابل كثيف من الصواريخ أطلق من لبنان.

من جهته أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي وجنوب هضبة الجولان، حُيّد نحو 90 صاروخًا أطلق من لبنان.

وأعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صفد برشقة صاروخية كبيرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قُتل إسرائيليان إثر سقوط صواريخ من لبنان على كريات شمونة شمالي إسرائيل، حسبما أعلنت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية، فيما أصيب 6 آخرون أحدهم بجروح خطرة في قصف على حيفا المدينة الأبرز في شمالي إسرائيل.

وسقطت اليوم العديد من الصواريخ التي أطلقها حزب الله على شمالي إسرائيل، ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط أحد الصواريخ على مقبرة في حيفا.

ووثق إسرائيليون بكاميرات هوافتهم لحظة سقوط صواريخ على الشوارع الرئيسية.

وفي الجليل الغربي أيضًا سقط عدد من الصواريخ التي أطلقها حزب الله صباح اليوم.

وبالتزامن مع إعلان إسرائيلية عملية عسكرية في لبنان وتصعيدها من العدوان والقصف على مدن لبنانية وخاصة بيروت، صعد حزب الله من عملياته وشن منذ صباح الأربعاء 22 عملية ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.