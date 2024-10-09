اثنان في حالة حرجة.. إصابة 6 إسرائيليين بعملية طعن شمال تل أبيب (شاهد)

أصيب 6 إسرائيليين، اثنان منهم في حالة حرجة، جراء عملية طعن بالخضيرة في حيفا شمال تل أبيب، اليوم الأربعاء.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قالت الشرطة إن الهجوم الذي وقع في ثلاث أماكن مختلفة، هو “اعتداء إرهابي”، وذكرت أنه قد تم اعتقال المنفّذ.

وأضافت أن المنفّذ يدعى أحمد جبارين وهو من “أم الفحم” وعمره 36 سنة، وأنه وصل إلى المكان عبر دراجة نارية وقام بطعن الأشخاص بفأس.

“هجوم بفأس وسكين”

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن رئيس بلدية الخضيرة نير بن حاييم، أن المنفّذ “تجوّل بين الساحات على دراجة نارية ونفّذ الهجوم بفأس وسكين”.

وأفاد مسعفون في نجمة داود الحمراء “بإجلاء 3 رجال مصابين إلى مستشفى هليل يافي: اثنان يبلغان من العمر 50 و30 عامًا في حالة خطيرة وواحد يبلغ من العمر 70 عامًا في حالة متوسطة مصاب بطعنات”.

وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة البث إصابة اثنين وأنهما يتلقيان العلاج في مكان الهجوم “في حالة حرجة من متوسطة إلى صعبة”، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 6.