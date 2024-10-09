استشهاد أول عنصر “أمن دولة” لبناني وإصابة كبير مستشاري سموتريتش خلال التصعيد على الحدود

في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أصيب كبير مستشاري وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مواجهات في جنوب لبنان، بينما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان عن مقتل أحد عناصرها في غارة جوية إسرائيلية.

يأتي ذلك وسط تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله، مما يثير مخاوف من توسع نطاق الصراع في المنطقة.

وأفاد موقع (0404) الإسرائيلي بأن شموئيل بوخريس، المستشار الأول لوزير المالية، أصيب خلال مواجهة في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن حالته “جيدة”.

في المقابل، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية عن استشهاد الرقيب أول أحمد إدريس في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في محافظة النبطية جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل حرب مستمرة تشنها إسرائيل على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.