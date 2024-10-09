“استهداف كل من يتحرك”.. عشرات الجثث في شوارع جباليا مع تصعيد الاحتلال عملياته شمالي غزة (فيديو)

لليوم الرابع على التوالي، يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا بريًا على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري يرفضه الأهالي، في إطار حربه المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.​​​​​​​

ويصرّ الأهالي على الصمود بمنازلهم وعدم النزوح إلى جنوب القطاع، رغم حرب الإبادة والضغط العسكري الكثيف الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي، وعمله على إخراج المنظومة الصحية بشمال القطاع عن الخدمة، بعد طلبه من المستشفيات الثلاثة العاملة هناك الإخلاء خلال مدة 24 ساعة.

إطلاق الرصاص على كل من يتحرك

وبحسب شهود عيان، يتعمد الجيش الإسرائيلي أيضًا استهداف كل هدف متحرك بشوارع المخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين تركوا ينزفون دون تمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم بسبب الاستهداف المباشر لها.

مشهد صعب جداً

قوات الاحتلال تستهدف كل من يتحرك أو يحاول الخروج من مخيم جباليا. pic.twitter.com/tja0Qh8v7a — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 9, 2024

أونروا تخلي 7 مدارس مع التصعيد شمالي غزة

بدورهان أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إخلاء 7 مدارس لجأ إليها نازحون فلسطينيون، بعد إنذارات من جيش الاحتلال، وقالت إن تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته شمال القطاع، تسبب في إغلاق الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية بجباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع منذ بداية الحرب.

والاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع والتوجه جنوبا عبر “ممر آمن”، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه “خداعًا وكذبًا”.

ومن أصل 1.2 مليون نسمة كانوا يقطنون في محافظتي غزة والشمال يوجد حاليا نحو 700 ألف نسمة رفضوا النزوح إلى جنوب القطاع، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

حصار مخيم جباليا

وتشهد معظم المحاور المحيطة بمخيم جباليا توغلًا من قوات جيش الاحتلال التي أطبقت حصارها على المنطقة صباح الأربعاء. وفي المحور الشرقي لمخيم جباليا، توجد آليات الجيش منذ اليوم الأول للعملية العسكرية، وأطبقت الحصار على تلك المنطقة وأطلقت النار على كل من يتحرك.

وتقدمت القوات الإسرائيلية من الشرق إلى ناحية “نادي خدمات جباليا” الذي يقع على الحد الجنوبي للمخيم وتمركزت هناك لتقطع الطريق المؤدية لمناطق مثل “حي الجرن وبلدة جباليا وأحيائها”.

عشرات الجثث في الشوارع

وبحسب شهادات مواطنين محاصرين بمخيم جباليا، فإن هناك عشرات من الجثث ملقاة بشوارع المخيم، ولا تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لانتشالها جراء إطلاق الجيش النيران على كل من يتحرك.

وقال الدفاع المدني بغزة إن الأوضاع الإنسانية بشمال قطاع غزة “خطرة جدًا مع الحصار المشدد المفروض على المواطنين ومنع دخول إمدادات المياه والطعام وارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين من قبل جنود الاحتلال”.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، عن أكثر من 139 ألف شهيد ومصاب، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.