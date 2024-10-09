“الأشباح”.. الكشف عن وحدة سرية من الأجانب بجيش الاحتلال تستهدف سكان غزة (فيديو)

ذكر الصحفي الفلسطيني يوسف الطيراوي، أنه بدأ تتبعه حسابات عدد من جنود الاحتلال، التي بدأت على منصة مثل “تيك توك”، ثم انتشرت على منصات كثيرة، ومع استمرار الوقت وازدياد وتيرة الاجتياح الإسرائيلي لمختلف مناطق قطاع غزة، ازدادت نسبة الوثائق والصور والفيديوهات التي تخرج إلى العلن.

وقال الطيرواي لبرنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، إنه قام بالتوثق عن قصة فرقة القناصة الإسرائيلية، وهي فرقة نخبوية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي مسؤولة، وفقًا للتحقيق الذي قام به، عن مقتل وإعدام 120 فلسطينيًا، في محيط مستشفى القدس بتل الهوى في مدينة غزة، التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وفي مستشفى ناصر الموجود في خان يونس.

تكوين وحدة الأشباح

أضاف الطيراوي أن وحدة “الأشباح” تتكون من 20 شخصًا، غالبيتهم جنسيات أجنبية، أمريكيون وفرنسيون وبلجيكيون وأفارقة، وقال “لا أعتقد بوصفهم بمزدوجي الجنسية، هم أشخاص تربوا وترعرعوا خارج إسرائيل، وذهبوا إلى إسرائيل ما بعد انتهاء مدرستهم الثانوية، ليلتحقوا بالجيش ثم يقومون الآن بإعدام الفلسطينيين”.

وأكد الطيراوي “عندما أقول إعدام أنا واثق، لأننا قُمنا بمقابلة أحد الجنود، وهذا الجندي قال إنهم يطلقون النار على العزل المدنيين في قطاع غزة“. وهذه الفرقة حذفت كل ما لديها من فيديوهات خوفاً من العقاب.