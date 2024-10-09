القسام تعرض مشاهد لقصف تجمعات قوات الاحتلال شرقي جباليا بقذائف الهاون (فيديو)

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“- أن مقاتليها استهدفوا، الثلاثاء، تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.

وعبر حسابها على منصة تلغرام، بثت (القسام) مشاهد لما قالت إنها “استهداف تحشدات العدو شرق معسكر جباليا بقذائف الهاون”.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام وهم يطلقون الصواريخ نحو تجمعات جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب من الكتيبة 17 في لواء البصالح نوعم إسرائيل عبدو (20 عاما) قتل في معركة بشمال غزة، الاثنين.

وأضاف أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في المعارك شمال القطاع.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال بَدء توغل عسكري في بلدة ومخيم جباليا (شمال) بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.