اللحظات الأولى لإصابة مصور الجزيرة فادي الوحيدي برصاص الاحتلال في جباليا (فيديو)

أصيب مصور الجزيرة الزميل فادي الوحيدي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أثناء تغطية التوغل العسكري لقواته شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بإصابة الوحيدي بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه مباشرة بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وكتب مراسل الجزيرة أنس الشريف على صفحته بمواقع التواصل “إطلاق النار على طاقم الجزيرة وإصابة مصورها فادي الوحيدي بطلق ناري في الرقبة أثناء التغطية لحصار مخيم جباليا”.

وأظهر فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر اللحظات الأولى بعد استهداف الاحتلال لطاقم الجزيرة وإصابة المصور الوحيدي والدم ينزف حيث يحاول الأطباء إسعافه.

كما أفادت مصادر للجزيرة مباشر أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت طاقم قناة الأقصى أثناء تغطيته الأحداث في جباليا ما أسفر عن استشهاد مصورها محمد الطناني وإصابة مراسلها تامر لبد.

ولليوم الرابع يشن جيش الاحتلال هجوما بريا على شمال قطاع غزة أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين ما زال جثامين بعضهم تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الشوارع فيما تعجز طواقم الإنقاذ عن انتشالها بسبب استهداف قوات الاحتلال لهم.