بعد تجاهله أكثر من مرة.. تقرير يكشف مدى توتر العلاقة بين البيت الأبيض وإسرائيل

ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن أصبحت في الأسابيع الأخيرة غير واثقة بشكل متزايد مما تقوله الحكومة الإسرائيلية عن خططها العسكرية والدبلوماسية في الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها في الشرق الأوسط.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني الذي تعرضت له في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكنها تُريد أن يكون مدروسًا.

وأضاف المسؤولون أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أن الولايات المتحدة تتوقع “وضوحًا وشفافية” من إسرائيل بشأن خططها للرد على إيران لأن ذلك سيكون له تداعيات على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأوضحوا أن سوليفان كان يُشير إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة لا تعرف ما يخطط الإسرائيليون للقيام به، فلن تكون على استعداد للمساعدة في مواجهة أي هجوم صاروخي إيراني آخر ضد إسرائيل.

ونقل أكسيوس عن المسؤولين الأمريكيين أن إدارة بايدن فوجئت عدة مرات بالعمليات العسكرية أو الاستخباراتية الإسرائيلية، وفي بعض الحالات لم يتم التشاور مع الولايات المتحدة أو إخطارها مسبقًا، أو تم إخطارها عندما كانت الطائرات الإسرائيلية في طريقها بالفعل لتنفيذ غاراتها وعملياتها.

ووفقًا لأكسيوس، لم يُخبر الإسرائيليون إدارة بايدن مسبقًا باغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، كما لم تكن الولايات المتحدة أيضًا على علم بخطط إسرائيل لتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان عن بعد، أو باغتيال زعيم الحزب حسن نصر الله في بيروت.

