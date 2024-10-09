بعد تجاهله أكثر من مرة.. تقرير يكشف مدى توتر العلاقة بين البيت الأبيض وإسرائيل

ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن أصبحت في الأسابيع الأخيرة غير واثقة بشكل متزايد مما تقوله الحكومة الإسرائيلية عن خططها العسكرية والدبلوماسية في الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها في الشرق الأوسط.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن لا تعارض رد إسرائيل على الهجوم الإيراني الذي تعرضت له في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكنها تُريد أن يكون مدروسًا.

شرط للمساعدة

وأضاف المسؤولون أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أن الولايات المتحدة تتوقع “وضوحًا وشفافية” من إسرائيل بشأن خططها للرد على إيران لأن ذلك سيكون له تداعيات على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأوضحوا أن سوليفان كان يُشير إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة لا تعرف ما يخطط الإسرائيليون للقيام به، فلن تكون على استعداد للمساعدة في مواجهة أي هجوم صاروخي إيراني آخر ضد إسرائيل.

التنسيق الأمريكي-الإسرائيلي

ونقل أكسيوس عن المسؤولين الأمريكيين أن إدارة بايدن فوجئت عدة مرات بالعمليات العسكرية أو الاستخباراتية الإسرائيلية، وفي بعض الحالات لم يتم التشاور مع الولايات المتحدة أو إخطارها مسبقًا، أو تم إخطارها عندما كانت الطائرات الإسرائيلية في طريقها بالفعل لتنفيذ غاراتها وعملياتها.

ووفقًا لأكسيوس، لم يُخبر الإسرائيليون إدارة بايدن مسبقًا باغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، كما لم تكن الولايات المتحدة أيضًا على علم بخطط إسرائيل لتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان عن بعد، أو باغتيال زعيم الحزب حسن نصر الله في بيروت.

Scoop: The Biden administration has in recent weeks grown increasingly distrustful of what the Israeli government says about its military and diplomatic plans in the multi-front war it is fighting, four U.S. officials told Axios. https://t.co/y9GRDv8M37 — Axios (@axios) October 8, 2024

وأضافت أن وزير الدفاع لويد أوستن كان غاضبًا عندما أخبره نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت باغتيال نصر الله قبل دقائق من إسقاط الطائرات الإسرائيلية قنابلها فوق بيروت.

واعتبر أوستن أن ذلك يمثّل خرقًا للثقة من جانب غالانت لأن الإخطار المتأخر لم يسمح للبنتاغون باتخاذ تدابير لحماية القوات الأمريكية في المنطقة.

ومن بين الحالات الأخرى التي عزّزت عدم الثقة والشكوك في البيت الأبيض، تراجع نتنياهو عن موقفه بشأن مبادرة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة في لبنان، بعد أن أعلن بايدن عن المبادرة، لكنّ الإسرائيليين تراجعوا.

زيارات واتصالات متبادلة

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريللا، قد زار إسرائيل يومي السبت والأحد واجتمع مع رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي ووزير الدفاع غالانت للاطلاع على خطط إسرائيل للرد ضد إيران.

وقال مسؤول أمريكي إن غالانت أبلغ أوستن، هاتفيًا يوم الأحد، أن إسرائيل لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن توقيت ونطاق ردها على إيران.

ويزور غالانت، واشنطن اليوم للقاء كل من أوستن وسوليفان لتنسيق ومناقشة الخطط الخاصة بالضربة الإسرائيلية المحتملة على إيران.