بن غفير ينشر مشاهد صادمة لأسرى في سجن عوفر.. وحماس تعلّق (فيديو)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن نشر إسرائيل مشاهد صادمة لعمليات اعتداء وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع ذكرى معركة طوفان الأقصى، هو محاولة فاشلة لمسح فشل الاحتلال.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد نشر على منصة إكس مقطع فيديو، من سجن عوفر، يظهر تعامل الجنود الإسرائيليين القاسي مع الأسرى الفلسطينيين الذين زعمت السلطات الإسرائيلية أنهم من قوات النخبة التابعة لحماس.

באפס סובלנות ויד קשה – כך פועלים לוחמי הכליאה עם חיות הטרף מחבלי הנוח׳בה. אני מגבה אותם! pic.twitter.com/isU3aR1h5j — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 8, 2024

محاولة لمسح فشل الاحتلال

وأكدت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، أن “ما تم نشره من مشاهد صادمة وثقت عمليات اعتداء وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الصهيوني، وبإشراف وأوامر مباشرة من الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا المحتل النازي، وتأكيد مصور لطبيعية الظروف المأساوية التي يعيشها أسرانا داخل السجون”.

وأضافت أن “بث هذه المشاهد بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هي محاولة لمسح فشل الاحتلال وهيبته التي تهشمت، وذله وانكساره الذي تحقق على أيدي مقاومتنا الباسلة”.

وقالت حماس إن ما يتعرض له الأسرى في السجون من قمع وتنكيل وحرمان وإهمال طبي وصولًا إلى الإعلان عن استشهادهم، تمثل جرائم حرب ومخالفات صريحة لكافة الأعراف والقوانين الخاصة بأسرى الحرب، وتثبت مدى تنصل هذا الاحتلال من أي أخلاق أو قيم إنسانية.

ودعت حركة حماس، العالم الحر والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى “فضح جرائم العدو الإرهابي النازي بحق أسرانا ورفع دعاوى قضائية ضد قادته القتلة المجرمين على هذه الانتهاكات الفظيعة والتي تتم على مرأى ومسمع العالم أجمع”.

ביום השנה לטבח 7 באוקטובר, מחבלי הנוח’בה תכננו מהומות במאות התאים בבתי הסוהר שבהם הם כלואים. בשעות הבוקר המוקדמות לוחמי שב”ס ויחידות מיוחדות פשטו על אותם התאים – וסיכלו את התוכניות של המחבליםhttps://t.co/ZISTYE2byM@Yossi_eli pic.twitter.com/kLvmzGklUN — חדשות 13 (@newsisrael13) October 8, 2024

تصعيد الحراك المساند

ودعت حماس “ذوي الأسرى، وكافة أبناء شعبنا في الضفة الغربية، إلى تصعيد حراكهم المساند للأسرى الأبطال، وبذل كل ما بوسعهم وفي مختلف الميادين في سبيل دعمهم والانتصار لهم”.

وتجاوزت حصيلة أعداد المعتقلين الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 11 ألفًا و100 من الضّفة بما فيها القدس، حسب توثيق لنادي الأسير الفلسطيني.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية أطلقت عليها “طوفان الأقصى” حيث استهدفت قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة ردا على جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.