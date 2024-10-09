بيان لشبكة الجزيرة بعد إصابة مصورها في غزة فادي الوحيدي

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لطاقمها في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى لإصابة الزميل المصور فادي الوحيدي إصابة حرجة بطلق ناري في الرقبة.

ونددت الجزيرة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بالاستهداف الإسرائيلي الممنهج، ومواصلة قوات الاحتلال استهداف الصحفيين، بعد إصابة مصور الشبكة علي العطار قبل يومين، الذي ما زال في حالة حرجة، ولا يستطيع الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بسبب الحصار المفروض على المنطقة.

ودعت شبكة الجزيرة المجتمع الدولي بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة الصحفيين والمدنيين في غزة، ومحاسبة قوات الاحتلال على “جرائمها المتكررة” ضد الصحفيين.

وأكدت الشبكة في بيان أن الاستهداف المتعمد للصحفيين يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تحمي الصحافة بمناطق الحروب.

واعتبرت الشبكة أن تعمد جيش الاحتلال استهداف الصحفيين يمثل “انتهاكًا خطيرًا آخر ترتكبه قواته ضد العاملين في مجال الإعلام”.

وأوضحت أن الزميل فادي الوحيدي كان يغطي القصف الإسرائيلي والاجتياح البري لمخيم جباليا، الذي دخل يومه الخامس. بعد أن أمر جيش الاحتلال السكان بإخلاء المخيم، بينما كان الزميل العطار في تغطية لأوضاع النازحين في دير البلح.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصيب الزميل الوحيدي برصاص جيش الاحتلال أثناء تغطية التوغل العسكري لقواته شمالي قطاع غزة.

وأكد مراسل الجزيرة أنس الشريف أنه جرى نقل الزميل فادي إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج، مؤكدا أن وضعه الصحي حرج للغاية.

وأظهر فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر اللحظات الأولى بعد استهداف الاحتلال لطاقم الجزيرة وإصابة المصور الوحيدي والدم ينزف حيث يحاول الأطباء إسعافه.

في السياق، أفادت مصادر للجزيرة مباشر أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت طاقم قناة الأقصى أثناء تغطيته الأحداث في جباليا ما أسفر عن استشهاد مصورها محمد الطناني وإصابة مراسلها تامر لبد.

وباغتيال الطناطي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 176 منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.