جلسة مغلقة للبرلمان التركي بعد حديث أردوغان عن نية إسرائيل مهاجمة تركيا

عقد نواب البرلمان التركي جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء لمناقشة امتداد الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد أسبوع من تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل تهدف في نهاية المطاف إلى التعدي على الأراضي التركية.

ولم ترد إسرائيل علنا على تصريح أردوغان. كما لم تعلق على الجلسة البرلمانية المغلقة التي عقدت اليوم في أنقرة وحملت عنوان “الاحتلال الإسرائيلي للبنان والتطورات في المنطقة”.

وفي تصريحات قبل الجلسة، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر سيقدمان عروضا في الجلسة المغلقة، التي طلبتها المعارضة، عن خطر اتساع الصراعين في غزة ولبنان.

وأضاف قال قورتولموش، “سنقوم بكل مسؤولياتنا لإطفاء هذه النار في المنطقة”.

واستطرد “بصفتنا الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، يجب أن نتخذ خطوات حازمة إلى الأمام في الوحدة والتضامن ضد سياسات إسرائيل التوسعية في المنطقة، والتي نراها مشكلة أمن قومي”.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وواحدة من أشد المنتقدين عالميا للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وأوقفت تركيا التجارة مع إسرائيل وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية إبادة جماعية مرفوعة عليها في محكمة العدل الدولية.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي للبرلمان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتحقيق حلمه إنشاء “مدينة فاضلة” و”أرض الميعاد” لإسرائيل.

وقال في جلسة افتتاحية للبرلمان، حضرها عشرات السفراء الأجانب وأعضاء حكومته “بعد لبنان، المكان التالي الذي ستوجه إسرائيل أنظارها إليه سيكون وطننا”.

فوضى على الحدود

قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، الحليف الرئيسي لأردوغان، إن “من المرجح أن تصل الفوضى في الدول المجاورة إلى حدودنا وأن تتحرش إسرائيل بتركيا” في المستقبل القريب.

لكن أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، قال “من غير المعقول الاعتقاد بأن نتنياهو سيشن هجوما على تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي ولديها جيش عظيم”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأتراك يؤيدون بقوة النهج الذي تنتهجه بلادهم إزاء إسرائيل.

وطالب بعض المتظاهرين الأتراك في الأيام القليلة الماضية أردوغان باتخاذ مزيد من الإجراءات، وذلك خلال إحيائهم الذكرى السنوية الأولى لاندلاع معركة طوفان الأقصى.