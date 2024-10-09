حزب الله يصد محاولتي توغّل في جنوب لبنان وإسرائيل تقر بإصابات خطرة بين جنودها (فيديو)

تصاعدت حدة المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع إعلان حزب الله تصديه لمحاولتي توغل إسرائيليتين في جنوب لبنان، بينما أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة ثلاثة من جنوده بجروح خطرة.

وقال حزب الله، في بيان صدر الأربعاء، إن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه منطقة اللبونة فجر اليوم بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة أدت إلى تراجع القوة المهاجمة.

وأضاف الحزب، في بيان آخر، أن عناصره فجروا عبوة ناسفة بقوة من الجنود الإسرائيليين واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، موقعين إصابات دقيقة في صفوفها.

اعتراف الجيش الإسرائيلي

من جانبه، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة ثلاثة من عناصره بجروح وصفها بالخطرة خلال المعارك في جنوب لبنان، وأنه جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإبلاغ عائلاتهم بالحادث.

وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تشن إسرائيل حرباً على لبنان عبر غارات جوية غير مسبوقة في كثافتها، طالت حتى العاصمة بيروت، إضافة إلى محاولات التوغل البري في الجنوب.

وفي المقابل، يرد حزب الله يومياً بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف المدفعية على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية. وبينما تعلن إسرائيل عن بعض خسائرها، يشير مراقبون إلى فرض رقابة عسكرية صارمة على معظم الخسائر الحقيقية.

המטח לגליל המערבי: לפחות 10 נפילות בשטחים פתוחים באזור שלומי@_Gitsis_ pic.twitter.com/cYSYc2geII — גלצ (@GLZRadio) October 9, 2024

حصيلة العدوان على لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الأربعاء بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة السعيدة غرب بعلبك، ما أدى إلى استشهاد المواطن حسين صالح أمهز وإصابة عدد من أبناء البلدة، بينهم ثلاث نساء من عائلة واحدة.

وحسب الأرقام الرسمية حتى مساء الثلاثاء، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 2119 شهيدا و10019 جريحاً، منهم 1301 قتيل و3618 جريحا منذ بدء الحرب في 23 سبتمبر/أيلول الماضي. كما تسبب العدوان في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.