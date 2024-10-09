حكومة غزة تحذر من تكرار سيناريو مجمع الشفاء بعد تهديدات الاحتلال بإخلاء 3 مستشفيات

في تطور خطير للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أعرب المكتب الإعلامي الحكومي مساء الثلاثاء عن رفضه القاطع للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء 3 مستشفيات في المنطقة الشمالية، التي تشهد عملية عسكرية برية منذ أربعة أيام.

وحذر المكتب، في بيان له، المجتمع الدولي من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أن هذه التهديدات تأتي استكمالًا لجريمة الإبادة الجماعية وتدمير القطاعات الحيوية في غزة، خاصة المنظومة الصحية.

مصير مماثل لمجمع الشفاء

وأشار البيان إلى أن الاحتلال طالب مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة بالإخلاء، مهددًا إياها بمصير مماثل لمستشفى الشفاء. وحمل المكتب الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان المتواصل.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، إن الاحتلال حاصر مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال غزة وأطلق النار على مكتب إدارة المستشفى واعتقل أحد المسعفين، وحذرت من توقف المستشفى خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، الذي أسفر عن دمار واسع ومشاهد مروعة.

عملية جباليا

وفي تصعيد للعمليات العسكرية، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية في جباليا، مدعيًا منع حركة حماس من استعادة قوتها.

وقد شهدت المنطقة غارات عنيفة خلّفت عددًا من الشهداء والجرحى، بينهم 18 في غارة استهدفت تجمعًا للمواطنين في مخيم جباليا.

نداء عاجل للتبرع بالدم

وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة، أطلقت وزارة الصحة نداءً عاجلاً للتبرع بالدم في مجمعي الشفاء والصحابة الطبيين، مشيرة إلى الحاجة الملحة وسط تصاعد العدوان وشح وحدات الدم.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 139 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات من الأطفال والمسنين.