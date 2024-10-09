حميدتي يتهم مصر بالمشاركة في قصف قوات الدعم السريع (فيديو)

اتهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في السودان مصر بالمشاركة في الضربات الجوية على قواته، وتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مع استمرار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش.

وفي مقطع مصوّر مسجّل بثه عبر حسابه على منصة (إكس)، اليوم الأربعاء، قال حميدتي “قواتنا في جبل موية بولاية سنار قتلوا وضربوا غدرا بالطيران المصري”.

وأضاف “صمتنا كثيرا على مشاركة الطيران المصري في الحرب حتى يتراجعوا لكنهم تمادوا الآن”.

وتابع “قوتنا لم تُهزم في جبل موية وسنعيد الكرة للسيطرة على الجبل ثانية”.

وزعم حميدتي أن مصر أمدت الجيش السوداني بقنابل أمريكية زنة 250 كيلوغراما، كما سلمته 8 طائرات K-8 صينية.

وأشار حميدتي إلى أن هناك 7 دول تدعم الجيش السوداني في الحرب بشكل “مباشر أو غير مباشر”، قائلا “إيرانيون يشاركون الجيش في الحرب”.

ولفت حميدتي إلى أن الجيش استعان بـ”مرتزقة” من أذربيجان وأوكرانيا وإقليم “تيغراي” وجبهة تحرير إريتريا وإيران.

وشدد على أن قواته تعمل على تجهيز مليون جندي للقتال وإعادة ترتيب وتنظيم نفسها لكي “ترد الصاع صاعين للجيش، لأننا لا نعرف متى ستنتهي الحرب”.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، تتواصل حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن نحو 21 ألف قتيل على الأقل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وَفق الأمم المتحدة.