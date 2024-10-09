شاهد: القسام تستهدف دبابة وتفجر عبوة “رعدية” في قوة إسرائيلية غرب جباليا
بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونشرت القسام، اليوم الأربعاء، مشاهد لاستهداف دبابة “ميركافا 4” إسرائيلية ضمن كمين محكم في مفترق طرق الصفطاوي غرب معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.
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وأكدت القسام عبر البيانات المرفقة بالفيديو أن العملية نفّذتها، صباح اليوم الأربعاء.
وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق عن استهداف دبابة إسرائيلية في حي الإسراء غرب معسكر جباليا بقذيفة “الياسين 105”.
وفي بيان منفصل، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في قوة إسرائيلية أثناء محاولتها تفخيخ منزل وتفعيل “روبوت” مفخخ.
وأشارت إلى أنه “فور تقدم قوة النجدة للمكان تم استهداف دبابة ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع”.
وتواصل فصائل المقاومة التصدي للآليات الإسرائيلي التي بدأت قبل أيام اجتياحًا بريًا لشمال قطاع غزة وخاصة جباليا.