شاهد: لحظة اغتيال قوة إسرائيلية خاصة لـ4 شبان في نابلس

وثقت مشاهد متداولة، اليوم الأربعاء، لحظة اغتيال قوة إسرائيلية خاصة ترتدي الزي المدني، لأربعة شبان فلسطينيين في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات خاصة إسرائيلية تسللت داخل مدينة نابلس واغتالت 4 شبان داخل سيارة قرب السوق الشرقي.

وأظهرت المشاهد المتداولة 4 إسرائيليين بزي مدني وهم يطلقون الرصاص على السيارة المستهدفة.

تغطية صحفية: لحظة إطلاق قوة خاصة إسـ.ـرائيلية النار على مركبة واغتيال عددٍ من المقــ ــاومين في نابلس. pic.twitter.com/BbAfhKxfUP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 9, 2024

بدورها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اغتيال 4 فلسطينيين من قبل قوة من وحدة المستعربين الإسرائيلية، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي 4 شهداء، كما نقلت شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة.