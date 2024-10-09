شاهد: لحظة اغتيال قوة إسرائيلية خاصة 4 شبان في نابلس

وثقت مشاهد متداولة، اليوم الأربعاء، لحظة اغتيال قوة إسرائيلية خاصة ترتدي الزي المدني أربعة شبان فلسطينيين في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات خاصة إسرائيلية تسللت داخل مدينة نابلس واغتالت 4 شبان داخل سيارة قرب السوق الشرقي.

وأظهرت المشاهد المتداولة 4 إسرائيليين بزي مدني وهم يطلقون الرصاص على السيارة المستهدفة.

تغطية صحفية: لحظة إطلاق قوة خاصة إسـ.ـرائيلية النار على مركبة واغتيال عددٍ من المقــ ــاومين في نابلس. pic.twitter.com/BbAfhKxfUP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 9, 2024

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اغتيال قوة من وحدة المستعربين الإسرائيلية 4 فلسطينيين، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي 4 شهداء، ونقلت شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن هوية الشهداء الأربعة، وهم؛ عبد الحليم محمد ناصر (43 عامًا)، سليم عز الدين محمود أبو سعدة (41 عامًا)، نعيم محمد راجي عبد الهادي (32 عامًا)، وعصام محمد سليمان صلاح (31 عامًا).

وباستشهاد الشبان الأربعة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 747 شهيدا، بينهم 164 طفلا، بالإضافة إلى أكثر من 6250 مصابا، وفق بيانات وزارة الصحة.