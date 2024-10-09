صفحاته فارغة.. كتاب “إنجازات كامالا هاريس” الأكثر مبيعا على أمازون (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لشخص في متجر “وول مارت” بالولايات المتحدة يتصفّح كتابًا بعنوان (إنجازات كامالا هاريس) ويفاجئ بأن جميع صفحات الكتاب بيضاء.

وعلى الرغم من أن الكتاب صفحاته بيضاء إلا أنه نال رواجًا واسعًا وأصبح من أكثر الكتب مبيعًا على متجر أمازون.

الكتاب من تأليف “جيسون دوداش” الذي يعمل في منظمة تدعى “فريدم فاونديشن أو مؤسسة الحرية”. ومن غير المعروف إذا ما كان مؤلف الكتاب ينتمي إلى الحزب الجمهوري أم لا، لكن طريقته في الهجاء السياسي عن طريق نشر كتاب بصفحات فارغة حققت انتشارًا سريعًا.

🚨BREAKING: Walmart is now selling a new book titled The Achievements of Kamala Harris—and all the pages are blank. This is INCREDIBLE 🤣

pic.twitter.com/gX2LZ67Ipo — Jack (@jackunheard) October 6, 2024

“ليس لديها ما تقدمه للشعب الأمريكي”

وفي تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، قال دوداش إن “كامالا هاريس تعمل في منصب عام لأكثر من عقدين وليس لديها الكثير لتظهره. إنها إلى حد بعيد المرشحة الأكثر جدّية وغير مؤهلة على الإطلاق للرئاسة. كنت آمل أن أثبت من خلال هذا الكتاب أنه ليس لديها حرفيًا ما تقدّمه للشعب الأمريكي”.

وعن الشهرة التي حققها الكتاب، أضاف دوداش “فاجأني بالتأكيد أن الكتاب على رأس قوائم أفضل الكتب مبيعًا وهذا يدل على أن معظم الناس يشاركونني وجهات نظري حول هاريس. إنها شخص يستحق الهجاء وليس الترشّح”.

وبشأن الانتخابات المقبلة يتوقع دوداش فوز منافسها الجمهوري دونالد ترامب قائلًا “يتوق الأمريكيون إلى قائد. لقد قام ترامب بالفعل بهذه المهمة. لا يوجد أمريكي على قيد الحياة اليوم يمكنه أن يخبرك بصدق أنهم أفضل حالًا الآن بعد ما يقرب من 4 سنوات في عهد بايدن-هاريس مما كانوا عليه في عهد ترامب، لذلك أتوقع فوز ترامب”.

الأكثر مبيعًا على أمازون

وفي وصف الكتاب على موقع أمازون كتب المؤلف “في عالم السياسة، يخبرنا العديد من الأشخاص أنهم الوحيدون الذين يمتلكون الحقيقة. يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون، وهو كذلك، تقريرًا قائمًا على الحقائق بالكامل استنادًا إلى تصريحات وأفعال هاريس طوال حياتها المهنية في منصب عام”.

وزاد “بعد أشهر من البحث التفصيلي لتحليل مسيرة هاريس التي استمرت 20 عامًا في المناصب العامة، يمثل هذا الكتاب التقرير الأكثر شمولاً حتى الآن والذي يوضح بالتفصيل الأسباب العديدة التي قد تجعل كامالا هاريس تستحق دعمك”.

ولم تعلق حملة هاريس الانتخابية على الكتاب حتى الآن، وجاء إصدار الكتاب قبل أقل من شهر من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل والتي تنافس فيها هاريس الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالاشتراك مع كلية سيينا -ونشرت نتائجه الثلاثاء- حصلت هاريس على 49% من الأصوات بينما حاز ترامب على 46%.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع الذي شمل 3385 من الناخبين المحتملين كشف عن ميزات قوية لترامب، لكنه أظهر أيضًا أن هاريس تحقق بعض المكاسب لا سيما في ناحية الثقة والقدرة على إحداث التغيير.

وفي استطلاع آخر لوكالة رويترز ومؤسسة إبسوس تقدمت هاريس أيضًا بـ3 نقاط، إذ حصلت على 46% مقابل 43% لترامب.