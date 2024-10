صفحاته فارغة.. كتاب “إنجازات كامالا هاريس” الأكثر مبيعا على أمازون (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لشخص في متجر “وول مارت” بالولايات المتحدة يتصفّح كتابًا بعنوان (إنجازات كامالا هاريس) ويفاجئ بأن جميع صفحات الكتاب بيضاء.

وعلى الرغم من أن الكتاب صفحاته بيضاء إلا أنه نال رواجًا واسعًا وأصبح من أكثر الكتب مبيعًا على متجر أمازون.

الكتاب من تأليف “جيسون دوداش” الذي يعمل في منظمة تدعى “فريدم فاونديشن أو مؤسسة الحرية”. ومن غير المعروف إذا ما كان مؤلف الكتاب ينتمي إلى الحزب الجمهوري أم لا، لكن طريقته في الهجاء السياسي عن طريق نشر كتاب بصفحات فارغة حققت انتشارًا سريعًا.

🚨BREAKING: Walmart is now selling a new book titled The Achievements of Kamala Harris—and all the pages are blank.

This is INCREDIBLE 🤣

pic.twitter.com/gX2LZ67Ipo

— Jack (@jackunheard) October 6, 2024