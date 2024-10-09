قناة إسرائيلية تضع السيستاني ضمن قائمة الاغتيالات.. والعراق يرد

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن رفضها بأشدّ العبارات أي مساس إسرائيلي بمكانة المرجعية الدينية العليا، في البلاد، في إشارة إلى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

جاء ذلك عقب نشر القناة 14 اليمينية الإسرائيلية الخاصة، مساء أمس الثلاثاء، صورة للسيستاني باعتباره أحد أهداف خطط الاغتيال الإسرائيلية.

وقال بيان للحكومة العراقية “بعد أن أوغل الكيان الصهيوني بحرب الإبادة الجماعية، وارتكب الجرائم المفضوحة ضدّ الإنسانية، وممارسته علناً القتل والعدوان في غزة ولبنان، يأتي الدور على وسائل إعلامه المحرّضة والعنصرية، في محاولة رخيصة للإساءة إلى صورة المرجعية الدينية العليا“.

https://x.com/INA__NEWS/status/1843967994961301788

تحذير من خطورة المحاولات

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان “الحكومة العراقية ترفض بأشدّ العبارات أي مساس بمكانة مرجعيتنا، التي تحظى بتقدير واحترام كل الشعب العراقي، والعالمينِ العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي”.

وحذر العوادي، من خطورة هذه المحاولات “المُستندة إلى خلفية فكرية عنصرية، وأسس أمعنت في الاستهتار بمقدّسات الشعوب، ما يشجع على توسيع دائرة العدوان ويعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي”.

وقال “يثبت الكيان الصهيوني، مرة أخرى، بأنه ليس سوى جماعة إجرامية تعتاش على اختلاق الأزمات، وتغذية العدوان والحروب، وتزداد عزلتها يومًا بعد آخر، وما المواقف الشعبية والدولية في العالم الرافضة لسلوكه إلا تأكيد لهذا المنحى العدواني”.

ودعا إلى رفض واستنكار الأمر وقال “انطلاقًا من هذه الوقائع ندعو الأمين العام للأمم المتحدة، ومجمل المحافل الأممية والدولية، إلى رفض واستنكار كل ما يمسّ مشاعر المسلمين في العالم، ومحاولات النيل من الشخصيات ذات التأثير والاحترام العالمي”.

ووفق ما نشرته القناة 14 المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهرت صورة السيستاني إلى جانب صور لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، والمرشد الإيراني علي خامنئي.

https://x.com/INA__NEWS/status/1843978599218786651

قائمة الاغتيالات

وظهرت علامة هدف على رأس كل واحد من هؤلاء ضمن الصور المنشورة، دون أن تفسر القناة الإسرائيلية سبب وضع السيستاني ضمن قائمة الاغتيالات.

ولم يسبق أن تحدثت إسرائيل عن السيستاني كأحد أهداف الاغتيال رغم أن عددًا من مسؤوليها أوردوا جميع الأسماء الأخرى باعتبارها أهدافًا محتملة.

والسيستاني، من مواليد عام 1930، مرجع ديني للشيعة الاثني عشرية الأصولية ويقيم في مدينة النجف وسط العراق، التي تعد مركزا لمدارس العلوم الدينية الرئيسية تسمى “حوزة النجف”.

ومنذ بدء الحرب على التي تشنها إسرائيل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دأب حزب الله وجماعة الحوثي وجماعة تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في العراق، على إطلاق صواريخ ومسيرات تجاه إسرائيل إسنادًا لغزة.