كلمة أبو بلال.. متحدث كتائب المجاهدين يكشف تفاصيل جديدة عن عملية بئر السبع ووصية منفّذها (فيديو)

بثّت “كتائب المجاهدين” كلمة صوتية مسجلة للناطق العسكري باسمها “أبو بلال” بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال أبو بلال “لم يبخل المواطنون خلال هذا العام على مقاومتهم ولا قدسهم ولا فلسطين بأي غال أو نفيس، وقد بذلوا الروح والدم والمال والبيت والأبناء الذين صبروا بكل عزيمة وثبات في وجه جرائم الصهاينة وحلفائهم”.

وأكد البيان استمرار الثبات والصمود مشيرًا إلى كتائب المجاهدين “لن يستطيع هذا العدو كسرها أو ثنيها عن تحقيق أهدافنا المحقة، بل إن الإمعان في جرائم القتل والتدمير والاغتيالات لن يزيدنا إلا صلابة وتمسكًا بطريقنا حتى كنس العدو من كل شبر من أرضنا”.

عملية بئر سبع

أضاف البيان أنه “استمرار لدرب المقاومة والجهاد المقدس في فلسطين، ومواصلة لدرب الشهداء البررة، تزف كتائب المجاهدين خبر عملية إطلاق النار والطعن النوعية المزدوجة التي نفذتها وحدة شهداء الداخل، في داخل محطة الباصات المركزية في مدينة بئر سبع المحتلة وذلك يوم السادس من أكتوبر لعام 2024″.

والتي أدت إلى مقتل اثنين وإصابة 24 آخرين من الإسرائيليين، منهم العديد من الحالات الحرجة حسب اعتراف الاحتلال.

رسالة الشهيد أحمد العقبي

وتابع أبو بلال “إننا نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فارسها المغوار الشهيد المجاهد أحمد سعيد سليمان العقبي، من وحدة شهداء الداخل، التابعة لكتائب المجاهدين من سكان حورا بالنقب المحتل وسننشر وصيته التي خطها بيده الطاهرة”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أن منفذ الهجوم اقتحم سلسلة الأمن في محطة الحافلات المركزية، ودخل منصة الصعود إلى الحافلات وشرع بطعن المارة.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن منفذ العملية بئر السبع أحمد سعيد العقبي (29 عامًا) من “فلسطينيي 48” ويحمل الجنسية الإسرائيلية وهو من سكان النقب من بلدة العقبي.

وذكرت التقارير أن أحمد سعيد العقبي هو ابن مهند العقبي، الذي نفذ هجومًا في المحطة المركزية نفسها عام 2015، مما أسفر عن مقتل الجندي عومر ليفي.

ويقع قضاء بئر السبع جنوبي فلسطين على بُعد 71 كيلومترًا جنوب غربي مدينة القدس المحتلة، ويحده من الغرب قضاء غزة، ومن الشرق الأردن وجنوب البحر الميت ووادي عربة، ومن الشمال قضاء الخليل، ومن الجنوب خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء.